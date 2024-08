Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, lancia la sfida in vista della prossima stagione.

Un anno di Milan, un anno di Italia. Come è cambiata la sua vita? Che cosa ha imparato sull’Italia e sul mondo?

"Nella vita a me piace andare con il flusso, senza forzare. Voglio stare nel momento. All’inizio mi sono concentrato solo sul calcio, ora ho capito di più di voi. A Milano realizzi quanta passione ci sia per il calcio, mentre a Londra è diverso: lì c’è più libertà di uscire senza essere riconosciuto".

Parliamo dei cambiamenti di Fonseca: che tipo è?

"Molto positivo. Ci alleniamo durissimo, molto intensamente, e va benissimo. Ci incoraggia sempre a fare domande, vuole far passare i suoi concetti più in fretta possibile. Mi sembra molto umile, a contatto con la realtà".

Che cosa vi chiede?

"Cose diverse. Stiamo facendo grandi passi, contro City e Real abbiamo giocato davvero un buon calcio e possiamo ancora migliorare in fretta".

Dopo un mese, c’è l’idea di poter arrivare in alto?

"Questo gruppo ha la spinta per fare meglio ogni anno, lo vedo chiaramente. Abbiamo un nuovo coach e crediamo in lui, sappiamo che cosa vuole e andiamo dritti con le sue idee. Dobbiamo avere fiducia nella squadra ma io voglio andare allenamento dopo allenamento, senza correre".