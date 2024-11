Youssouf Fofana non si dà per vinto e crede ancora che il Milan possa vincere lo scudetto. Le sue parole alla Gazzetta dello Sport.

Il Milan è un po’ indietro, ma la classifica è corta.

"Vorremmo stare più in alto. Abbiamo raccolto qualche risultato meno positivo. Ma significa che possiamo migliorare molto, rimanendo meno esposti. Quando inizieremo a dare continuità a gioco e risultati faranno i conti con noi. Credo nel lavoro del mister e nella qualità dei miei compagni di squadra. Sono certo che la strada è giusta".

Quindi il Milan punta allo scudetto?

"Certo, siamo il Milan. Il Milan deve giocare ogni anno per lo scudetto. Lasciateci un po’ di tempo per lavorare e poi vedremo più avanti dove saremo".

La vittoria di Champions League al Bernabeu contro il Real è stimolante soprattutto per il campionato?

"E’ stata una bella vittoria contro un club assolutamente prestigioso, fa piacere, dà fiducia, ma restano tre punti. Siamo il Milan e vogliamo andare il più lontano possibile in ogni competizione".

Com’è stato il suo primo derby giocato con la maglia rossonera?

"Maignan e Theo Hernandez me ne avevano parlato davvero molto, non vedevo l’ora di esserci. E dopo quello che è successo all’andata non vedo l’ora di essere in campo per giocare il ritorno".