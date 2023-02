Tra le pagine de La Gazzetta dello Sport ampio spazio dedicato al recente ingresso di Sandro Mazzola nella Hall of Fame dell'Inter. La rosea intervista sull'argomento un ex grande nerazzurro come Roberto Boninsegna.

Sandro Mazzola entra nella Hall of Fame dell’Inter. Non è un po’ tardi?

"Certamente è fin troppo tardi. Quello che ha fatto Mazzola per l’Inter credo che non sia facile da ripetere. E anche per quanto ha vinto con la maglia nerazzurra".