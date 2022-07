" Bellanova è un bravissimo ragazzo, di quelli in gamba, umanamente è molto sensibile, volenteroso, ha sempre voglia di migliorarsi e possiede la capacità di saper ascoltare i consigli che gli vengono fatti". In queste parole, espresse a Tuttosport , c'è tutta la stima di Walter Mazzarri per Raoul Bellanova .

"Lui ha un grande cambio di passo ed è migliorato anche in fase difensiva. E’ un giocatore ormai completo - dice ancora Mazzarri -. Con la gamba che ha, con una squadra che gli consente di inserirsi, può fare più gol di quelli che ha fatto fino a ora. Però è ancora giovane e ha l’età dalla sua parte: non deve sentire le pressioni, in quel caso può diventare un giocatore veramente importante. Deve giocare libero di testa perché ha delle qualità incredibili e può migliorare molto anche in fase realizzativa dove ha tutto per fare un numero di gol importante per un esterno. E, se si convince, può giocare anche a sinistra dove avrebbe il vantaggio di poter convergere tirando in porta col destro".