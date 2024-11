Uno degli attaccanti che stanno spiccando in questo avvio di campionato è Lorenzo Lucca, centravanti dell'Udinese, reduce da un'esperienza passata in Olanda all'Ajax prima di tornare nel campionato italiano. «La palla corre di più ed è più facile fare gol, ma non è detto che sia una buona cosa. Il nostro calcio non ha niente in meno rispetto a nessuno e le italiane in coppa lo dimostrano», dice il giocatore dei friulani a La Repubblica.

"La passione per il calcio trasmessa da mio padre? In vacanza, in Valle d’Aosta, metteva in giardino i coni da allenamento. Alla prima convocazione in Nazionale, mi ha mandato la foto della lista. Ho realizzato il suo sogno. Ma io sono più cauto. Voglio arrivare alla Nazionale in pianta stabile».