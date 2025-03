In una lunga intervista a La Repubblica, Marcello Lippi confessa di seguire ancora il calcio giocato attraverso la tv. "Spengo solo se una delle due squadre non può più essere raggiunta - dice -. Gli allenatori mi sembrano più preparati rispetto alla mia generazione, e c’è anche un maggiore equilibrio, sono sparite le squadre materasso. Lo scudetto? Non mi stupirei se tornasse in gioco pure la Juve".

All'ex ct viene chiesto chi sceglierebbe tra i campioni che ha allenato. E' l'occasione per smentire i dissidi del passato con Roberto Baggio. "Certamente: uno dei più grandi della storia - dice - Se è vero che non ci prendevamo? Hanno ricamato tanto su questa cosa: una stupidaggine".