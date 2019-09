Romelu Lukaku sarà titolare anche con la Samp o si accomoderà in panchina per un turno di riposo in vista di Barcellona e Juventus? È questo, secondo La Repubblica, il principale dilemma di Antonio Conte per la sfida del Marassi. "Martinez e Politano scalpitano" si legge suo quotidiano, che non dimentica Alexis Sanchez: "Se Lukaku sarà risparmiato per il Barça, oggi potrebbe essere il suo turno".

