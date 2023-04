"Mio padre non è solo la statua davanti allo stadio di Lisbona o una via in tante città del Portogallo: è una luce e un punto di riferimento per tutti i benfiquistas, soprattutto in notti come queste". Lo racconta, alla Gazzetta dello Sport, Carla Ferreira, 55enne figlia della leggenda Eusebio. "I nostri ragazzi sono in una situazione difficile e imprevista, ma daranno tutto per la qualificazione - dice -. Ed Eusebio può insegnare: quando vinse la Coppa nel ‘62, perse 3-1 con il Norimberga, poi la rimonta al ritorno, 6-0 con una sua doppietta. Non avrebbe voluto morire prima di rivedere il club campione d’Europa: non è stato possibile ma, ovunque si trovi, sarà felice di una squadra che sa dare gioia e di una punta come Gonçalo Ramos. E non c’è alcuna maledizione sul Benfica: Guttmann fu semplicemente un padre per Eusebio".