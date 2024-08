Miro Klose, dopo l'esonero di un anno e mezzo fa dall'Altach, è tornato in panchina e quest'anno allena il Norimberga, seconda divisione tedesca. Le sue parole alla Gazzetta dello Sport.

Che impressione le ha fatto la Juve, che avete recentemente battuto in amichevole per 3-0?

"Loro non avevano tutti i giocatori a disposizione e sicuramente faranno ancora qualche acquisto importante. La filosofia di Thiago Motta però mi piace, è intrigante. La squadra ha bisogno di tempo per assorbirla. A Torino negli ultimi mesi sono cambiate tante cose".

Il Milan invece si è separato da Pioli...

"Con lui ho svolto un praticantato. Ci siamo conosciuti alla Lazio e gli allenamenti erano intensi. In campo la sua mano si vedeva. A Milano è successa la stessa cosa. Secondo me in rossonero ha svolto un ottimo lavoro".

E di Inzaghi che pensa?

"Sono stato suo giocatore nelle sue prime sette partite da allenatore capo. Devo dire che è migliorato molto nella tattica, ha più competenze e legge molto bene le partite. Rispetto all’inizio ha fatto passi da gigante e migliora ogni anno. Questo mi motiva perché lui è la dimostrazione che lavorando si possono ottenere grandi risultati".