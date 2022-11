"Sì, l'Argentina è favorita. Ma tutto dipende dalla testa dei giocatori. Io credo che all’Argentina non manchi nulla. Ma Spagna e Francia stanno facendo molto bene. La Germania è… la Germania. Lo sapete, no?". Lo dice Mario Kempes, campione del mondo con l'Albiceleste nel 1978, nel Mondiale di casa.

Dipende da Messi?

"Dipenderà da 24 giocatori. Per una volta non passa tutto da Messi: in passato è stato caricato di troppe responsabilità, oggi ha una squadra forte, possono dargli una mano e permettergli di essere decisivo".