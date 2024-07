Intervenuto alla Gazzetta dello Sport anche Vladimir Jugovic, il centrocampista serbo passato anche dall'Inter ha detto la sua sul paragone tra il centrocampo delle due milanesi: "Al momento quello dell'Inter resta il miglior centrocampo d'Italia. Era già il più forte lo scorso anno, quando è stato determinante per lo scudetto, e ora hanno aggiunto un altro pezzo importante come Zielinski, arrivato a parametro zero dal Napoli".

Inzaghi ha un reparto collaudato che abbina qualità, esperienza, fisicità e abbondanza di scelte. Io ho sempre avuto un debole per Barella e Calha. Il Milan?

"Fofana sarebbe un bel colpo, ma da solo non basterebbe. Samardzic è un profilo con caratteristiche diverse da quello del francese: uno è un mediano, l'altro è più creativo".