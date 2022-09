"Rimangono saldi i due obiettivi primari del club: il mantenimento della competitività della squadra ai più alti livelli in ogni manifestazione e il rafforzamento della propria posizione finanziaria" . Questo quanto specificato ieri dall'Inter nel documento redatto a margine del CdA. "Concetti importanti per i tifosi, che però, nei fatti, si stanno dimostrando di complicata attuazione osservando per esempio l'ultima campagna acquisti e la cessione di almeno un big entro il 30 giugno 2023 per raggiungere l'obiettivo fissato da Suning all'inizio dell'ultimo mercato, ovvero di chiudere con un saldo attivo di almeno 60 milioni (siamo a poco più di 30)", torna alla carica Tuttosport nel giornale di oggi.

Intanto arriveranno circa 100 milioni per aiutare le casse. Soldi provenienti dal prestito ormai famoso di Oaktree. "Ora Zhang attingerà ancora al finanziamento - resteranno dunque poco più di 100 milioni - che ha un tasso di interesse al 12% e che Suning dovrà restituire entro il 20 maggio 2024 per non perdere il controllo dell’Inter, visto che in pegno a Oaktree sono state date proprio le quote del club nerazzurro (sia il 68,55% in mano a Suning che il 31,05% di proprietà di LionRock) - spiega TS -. Missione non semplice e che, come raccontato negli ultimi giorni, al di là delle smentite di rito, sta portando la famiglia Zhang a valutare la cessione dell'Inter, salvo trovare qualcuno disposto a mettere sul piatto 1.2 miliardi di euro".