Steven Zhang si trova sull’orlo del precipizio. Secondo Tuttosport, il presidente dell'Inter sta rischiando come non mai di perdere il club nerazzurro, con Oaktree pronto a subentrare al comando.

L'ottimismo mostrato anche nelle ultime ore - secondo il quotidiano torinese - non trova riscontri concreti: sono diversi ormai gli indizi che indicano l'imminente addio di Suning. L'annuncio del "tutto fatto" con Pimco sarebbe dovuto arrivare ieri e, invece, nulla di fatto. Oaktree ha smentito qualsiasi tipo di manovra ostruzionistica: il fondo americano ha fatto capire di non aver percepito di essere in procinto di ricevere entro martedì 21 - lunedì 20, giorno della scadenza originaria del prestito, è festa in Lussemburgo - i 385 milioni che Zhang dovrà restituirgli.

Senza quei soldi, Oaktree escuterà il pegno delle quote del club, l'attuale 68,55% ora in mano a Suning, e il 31,05% di LionRock. Attenzione al mondo saudita: Oaktree ha sempre precisato di non voler gestire l'Inter, ma di pensare a una cessione in caso di subentro al comando.

O Zhang, nelle prossime 48-62 oretrova con Pimco un'intesa e una modalità di pagamento differente che vada incontro ai desiderata di Oaktree oppure addio Inter.