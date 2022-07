Dopo aver regalato a Simone Inzaghi Onana, Mkhitarayan, Bellanova, Asllani e Lukaku , la dirigenza dell'Inter ora è chiamata, in attesa di capire come andrà a finire la telenovela Bremer , a vendere alcuni giocatori per raggiungere quel saldo attivo di 60 milioni di euro richiesto da Steven Zhang .

Come riportato da Tuttosport, servirà un'accelerazione nelle prossime ore anche se la data limite resta quella del 30 giugno 2023. Si preannuncia una settimana importante per il futuro di Milan Skriniar e Andrea Pinamonti: l'Inter aspetta sempre il rilancio del Psg per lo slovacco (distanza ancora di 10 milioni tra domanda e offerta con i nerazzurri che puntano ad incassare 70 milioni dalla sua cessione), l'attaccante azzurro spinge per l'Atalanta anche se Monza e Sassuolo non hanno ancora alzato bandiera bianca.

Poi c'è Sanchez che ha rifiutato fin qui Flamengo, Galatasaray, Siviglia e sondaggi dal Giappone: il cileno vuole un club ambizioso, l'Inter dovrà anche trattare per la buonuscita.