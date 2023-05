Grande freddezza, in questi mesi tra le proprietà di Inter e Milan. Steven Zhang e Gerry Cardinale, infatti, non si sono mai parlato né in pubblico né via telefono. Questo nonostante lo stesso Cardinale sia stato a Milano almeno tre volte di recente, l'ultima per il derby d'andata in cui i due si sono serenamente ignorati.

Nessun pranzo tra le dirigenze dei club, anche perché il Milan non lo fa di suo dal '20-'21, mentre l'Inter sì tanto che col Benfica c'è stato l'incontro con il presidente Rui Costa. "Non si fa peccato però a pensare che i dirigenti dei due club abbiano preferito evitare per motivi di opportunità un evento che avrebbe probabilmente visto presente il solo Zhang e probabilmente il pari ruolo Scaroni, ma non Cardinale, atteso - salvo imprevisti - stasera a San Siro", riporta Tuttosport.

I motivi della freddezza potrebbero essere legati anche a rapporti freddi tra Stati Uniti e Cina, ma soprattutto ci sarebbe "una spiegazione nella scelta da parte di Cardinale di cambiare strada sullo stadio - Milan da solo e non più insieme all'Inter per un nuovo San Siro -, spiazzando, eufemismo, Zhang che aveva lavorato al progetto in "coppia" con la precedente proprietà rossonera".