Kyle Walker proverà ad esserci per il derby di ritorno di Coppa Italia. Secondo Tuttosport, l'inglese salterà sicuramente le gare contro Udinese, Atalanta, ma c'è uno spiraglio per il confronto con l'Inter del 23 aprile. Qualcosa in più si saprà la settimana prossima.

L'assenza di Walker è una brutta notizia per Conceiçao anche in considerazione del fatto che già Emerson Royal, sulla fascia destra, è fuori causa. Ad oggi Alex Jimenez è favorito su Florenzi per giocare da esterno destro basso.