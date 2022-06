Dovrebbe arrivare a Milano a giorni Fernando Felicevich, agente sia di Arturo Vidal che di Alexis Sanchez. Come scrive Tuttosport, riguardo al centrocampista si parlerà dell'opzione per rescindere il rapporto, mentre la punta "ha poche richieste (il Siviglia e l'Olympique Marsiglia del suo ex ct Sampaoli ) e nessun club disposto ad accollarsi il suo ingaggio. Andrà trovata una buonuscita e chissà se il “Niño Maravilla” si accontenterà di un assegno simil Vidal".