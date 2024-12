Non solo Barella. Come riportato oggi da Tuttosport, da valutare in vista del Como ci sono anche le condizioni di Joaquin Correa, rimasto in panchina contro l'Udinese in Coppa Italia dopo aver preso una botta in allenamento.

Anche il Tucu ieri ha lavorato a parte, ma solo per precauzione: non dovrebbero esserci problemi per la sua convocazione per il match contro la squadra di Fabregas. Sempre assenti, invece, Acerbi, Pavard e Di Gennaro: i due difensori lavorano soprattutto in ottica Supercoppa.