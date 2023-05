I valori a confronto delle rose di Inter e Manchester City fotografano la differenza tra le due realtà: come riporta oggi Tuttosport parliamo di "1.051.250 milioni di euro (che detto in termini più eclatanti è più di un miliardo) per gli inglesi, 527.800 milioni di euro per i nerazzurri", secondo i valori di transfermarkt.

"Addirittura Rodri, De Bruyne, Bernardo Silva, Foden e Haaland, ossia i cinque calciatori col valore più alto di tutta la rosa dei probabili futuri campioni della Premier League, raggiungono i 520 milioni di euro. Ergo, un passettino sotto la totalità del roster del club di Viale della Liberazione", sottolinea ancora il quotidiano. Molto ampia la forbice tra Ederson e Onana, 45 contro 20 milioni, così come Ortega vale sei volte più di Handanovic.

I più forti secondo tale classifica sono Haaland da una parte con 170 milioni e Martinez dall'altra a quota 80.