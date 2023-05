Può l'Inter in versione "contiana" la vera kryptonite del Manchester City di Guardiola. Lo sostiene oggi Tuttosport, che ricorda come nelle tre sfide contro il Tottenham del tecnico italiano, ex nerazzurro e primo a plasmare il gruppo per come lo conosciamo oggi, i Citizens hanno sempre sofferto e in due casi sue tre hanno perso. Il 5 febbraio, 1-0 gol di Kane, coincide con l'ultimo ko stagionale della squadra di Pep. Andando indietro c'è un 4-2 del City all'andata dopo il Tottenham era andato avanti 2-0 e un 3-2 del 19 febbraio 2022 in favore ancora di Conte.

"Il problema a Istanbul sarà soprattutto saltare “l’elastico” che riescono a mettere in atto i giocatori del City in campo, capaci - una volta persa palla - di muoversi per portare la riaggressione sugli avversari. In tal senso, Inzaghi in finale può giocarsi il jolly Lukaku: modo migliore per evitare problemi, è il “lancione” del centrale, oppure dei centrocampisti, su Big Rom, soluzione vista pure contro il Sassuolo quando l’Inter ha scelto di lasciare palla agli avversari per avere campo nelle ripartenze, quello che teme di più Guardiola", si legge sul quotidiano.