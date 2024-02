Tuttosport fa un passo indietro all'estate 2023 per cominciare dall'inizio dell'avventura interista di Marcus Thuram. Ai mesi in cui l'Inter decise di acquistare il giocatore per coprire lo slot lasciato libero da Dzeko. Se fosse rimasto Lukaku, che invece poche settimane dopo ha deciso di non tornare a Milano, si sarebbe potuto creare un cortocircuito o quanto meno la presenza del belga avrebbe rischiato di tarpare le ali alla crescita del francese.

La parabola di Thuram ha ricordato quella di Skriniar appena arrivato in nerazzurro, oppure quella di Bastoni. Tutti e tre hanno retto senza problemi le pressioni, nel caso dell'attaccante anche grazie ai consigli di papà Lilian e al fatto di padroneggiare senza problemi la lingua. Già nel derby del 16 settembre ha fatto capire di che pasta era fatto e col passare dei tempi ha creato una coppia meravigliosa insieme a Lautaro Martinez.