Sono sempre più serrati i contatti tra Venezia e Fiorentina per Tanner Tessmann. La richiesta iniziale dei lagunari è stata di 7 milioni, l'offerta viola di 5, ma con possibilità di arrivare a 6. Ottimi, come spiega Tuttosport, i rapporti tra le due società che hanno già chiuso il passaggio in prestito da Firenze a Venezia di Lorenzo Lucchesi.

Il problema? Lo stesso che ha trovato l'Inter: un accordo con gli agenti su salario e commissioni. Un muro su cui hanno sbattuto anche i nerazzurri.