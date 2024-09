La certezza di Simone Inzaghi per l'attacco contro la Stella Rossa sarà Mehdi Taremi. Ne scrive oggi Tuttosport, secondo cui la strada per ottenere sempre i tre punti, tra campionato e Coppa, sarà quella del turnover, in modo da far sentire tutti titolari.

Rispetto a Manchester, dove l'iraniano giocò dal 1' insieme a Thuram, potrebbe cambiare il partner d'attacco dopo che Lautaro Martinez si è sbloccato con una doppietta nell'ultima tappa a Udine. Tra le qualità riconosciute a Taremi c'è infatti quella di sapersi adattare a qualsiasi compagno di reparto.