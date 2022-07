La Supercoppa italiana tra il Milan campione d'Italia e l'Inter vincitrice della Coppa Italia si giocherà il 18 gennaio a Riad. Resta ancora da decidere l’orario della partita che sarà stabilito con gli organizzatori sauditi in occasione del sopralluogo dei vertici della Lega in Medio Oriente in programma nei prossimi mesi. "Nelle precedenti due sfide di Supercoppa giocate in Arabia Saudita il calcio d’inizio è stato dato alle 17.45 e alle 18.30 ora italiana (19.45 e 20.30 ora locale)" ricorda oggi Tuttosport, rendendo noto che "due giorni fa Piersilvio Berlusconi ha fatto presente che per Mediaset, titolare dei diritti tv della sfida tra nerazzurri e rossoneri, non sarebbe giusto giocare intorno alle 18 per una questione di rispetto nei confronti di tifosi e telespettatori. Ma sarebbe meglio avvicinarsi più possibile alla prima serata italiana". Se ne parlerà con gli organizzatori locali tra un paio di mesi.