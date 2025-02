Petar Sucic potrebbe non svolgere le visite mediche già nella giornata di domani, come inizialmente ipotizzato. Secondo Tuttosport, infatti, il ragazzo potrebbe svolgere gli esami la prossima settimana per ragioni organizzative.

Non ci sono in ogni caso più dubbi sul fatto che il centrocampista, pagato 14 milioni di euro più 2,5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita, sarà a disposizione di Inzaghi per il prossimo Mondiale per club.