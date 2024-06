Tra i temi di cui si è parlato ieri nell'assemblea dei soci dell'Inter c'è anche quello dello stadio, evidenziato in particolar modo nel suo discorso dal Ceo per la parte corporate nerazzurra, Alessandro Antonello. Come riporta oggi Tuttosport, una valutazione che va avanti su un doppio binario, da una parte l'impianto a Rozzano in autonomia e dall'altro San Siro rinnovato insieme al Milan. Il fattore tempo è cruciale, sarà scelta la soluzione che garantisce la realizzazione più rapida.