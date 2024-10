Vedere i propri giocatori impegnati con le nazionali è sempre una soddisfazione, ma dalla parte dell'Inter c'è anche l'ovvia preoccupazione per le condizioni fisiche dei giocatori. Dodici, come riporta Tuttosport, quelli che stanno affrontando questa tornata.

Qualcuno in meno rispetto alle recenti soste, tra chi è acciaccato e chi non è stato chiamato. Una volta riunita tutta la truppa ci saranno una serie di impegni ravvicinati e complicato, dalla Roma alla Juventus passando per lo Young Boys tutto nel giro di una settimana. Oggi pomeriggio è fissata la ripresa, ma già da ieri Nicolò Barella era al centro sportivo. Il rientro in gruppo al più presto è il suo obiettivo.