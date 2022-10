Anche sulle pagine di Tuttosport trova ampio risalto la notizia data dal Financial Times riguardo alla vendita dell' Inter . "Gli advisor inizieranno la ricerca di potenziali acquirenti per il club nerazzurro a partire da questa settimana (e qui sta la novità rivelata dal Financial Times ). A rendere l’affare complicato è il prezzo che Suning dà al club, vale a dire 1,2 miliardi di euro, quanto valutato il Milan nella trattativa tra Elliott e RedBird. Secondo indiscrezioni provenienti da ambienti finanziari, gli advisor avrebbero in mano un paio di autorevoli candidature arrivate da Stati Uniti e Regno Unito".

Quella statunitense è la più quotata anche alla luce della tendenza che sta vivendo il campionato italiano, da tempo popolato da proprietari che arrivano da oltre oceano. Come ipotesi Tuttosport ricorda i nomi già circolati in passato di Vivek Ranadié e Marc Lasry. "Finora dal club nerazzurro è sempre filtrata l’idea di cercare un partner, ma sembra il film già visto ai tempi di Massimo Moratti (che poi vendette la quota di maggioranza a Erick Thohir). In tal senso risultano sospetti i frequenti viaggi di Steven Zhang in California nelle ultime settimane (ufficialmente per motivi non legati all’Inter) e pure il fatto che Suning voglia evitare di alterare i parametri societari cristallizzati, in primis il monte-ingaggi".