I giocatori più importanti da tenere d'occhio in chiave cessioni sono sempre loro due: Skriniar e Dumfries. Come riporta oggi Tuttosport, hanno giocato entrambi l'ultimo test ieri ad Appiano Gentile e Inzaghi non ne vuole sapere di perderli."Il Psg potrebbe tornare alla carica per Skriniar, ma difficilmente alzerà l'offerta fino ai 70 milioni richiesti dall'Inter, mentre gli inglesi presto una telefonata la faranno - riporta il quotidiano -. Sul tavolo c’è il giovane Casadei: la prima proposta da 8 milioni è stata rifiutata, ma ci sarà il rilancio (sul centrocampista è in pressing anche il Nizza). L’Inter a 15 milioni dirà sì, ma chissà che il Chelsea non possa proporre un pacchetto più ampio, con Dumfries, magari da 50 milioni, o addirittura con Skriniar (70-80?), qualora la trattativa per Fofana dovesse naufragare".