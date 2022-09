La ripresa degli allenamenti sarà occasione per fare un punto tra Beppe Marotta, Piero Ausilio e Simone Inzaghi . "I primi a non capacitarsi di cosa stia succedendo sono proprio i dirigenti, alla luce di una realtà quasi lapalissiana: l’Inter andata in campo nelle ultime partite - quindi dopo l’infortunio di Romelu Lukaku - è quella dell’anno scorso. Difficile pensare che la sola partenza di Perisic possa creare tutti questi problemi", scrive Tuttosport .

Il presidente Zhang ha seguito la gara in tv e resta convinto della competitività della squadra. Tornerà per la gara con la Roma e confida in una pronta svolta. A tal proposito, al rientro dalle nazionali, i dirigenti parleranno con alcuni giocatori chiave dello spogliatoio "per avere la certezza che la squadra remi ancora al fianco dell’allenatore". I dirigenti hanno dato ancora una volta pieno sostegno al tecnico, ma alcune scorie dello scorso campionato (scudetto perso per due punti) sembrano ancora presenti. Brozovic, Bastoni e Barella sembrano troppo nervosi. Skriniar ha un rendimento ondivago, De Vrij è in crisi, i giovani non stanno avendo fiducia da Inzaghi e Lukaku è sembrato perplesso per i pochi palloni toccati con Roma e Lazio.

"Prima di parlare con i giocatori, Marotta e Ausilio analizzeranno con Inzaghi e il suo staff il perché la squadra si sia mostrata poco brillante fisicamente in questa prima tranche di stagione. Qualcosa - complice pure una situazione assolutamente inedita (e unica) - è stato sbagliato dato che obiettivo dell’allenatore era partire forte nel mini-torneo che si chiuderà con il Mondiale", si legge ancora. Al contrario la maxi-sosta dovrà servire per dare una sterzata.