L’Inter si prepara a recuperare domani, finalmente, la partita contro il Bologna rinviata lo scorso gennaio e Tuttosport si concentra sulle ultime di formazione. Sfortuna per Gosens, che proprio nella partita in cui doveva tornare titolare ha dovuto fare i conti con un affaticamento agli adduttori della gamba sinistra. Convocazione difficile, visto che Inzaghi e lo staff non intendono prendersi rischi. Dunque Perisic sarà ancora una volta costretto a fare gli straordinari. La speranza è di recuperare il tedesco per Udine al pari di Arturo Vidal, che prosegue il suo recupero dalla distorsione alla caviglia. Felice Caicedo, invece, non si è allenato negli ultimi giorni per i postumi di una gastroenterite. In difesa tornerà titolare Bastoni con Dimarco in panchina, pronto però in caso di necessità anche sull’out mancino. Davanti Correa è favorito su Dzeko e Sanchez al fianco di Lautaro.