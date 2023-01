Tuttosport dedica spazio anche oggi alla questione Skriniar . Secondo il quotidiano, qualora non dovesse esserci il trasferimento al Paris Saint-Germain , il giocatore potrebbe addirittura giocare la paritta di questa sera contro l' Atalanta . Deciderà Inzaghi a seconda di come vedrà il giocatore. Fino a ieri sera, si specifica ancora su Tuttosport , filtrava ancora la convinzione che l'offerta del PSG da 20 milioni non sarebbe arrivata e che quindi lo slovacco sarebbe rimasto a Milano fino al termine della stagione.

Per contro il PSG ha solo tre punti sulle inseguitrici in Ligue 1 e va verso la sfida contro il Bayern Monaco in Champions, il che consiglierebbe uno sforzo sul mercato. Probabilmente il primo ad augurarsi che Skriniar, al contrario, resti in nerazzurro ancora per qualche mese è lo stesso Inzaghi.