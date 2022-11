I numeri non diranno tutto, ma qualcosa raccontano e in questo caso sono esplicativi della situazione dell'Inter in campionato. Come scrive oggi Tuttosport, l'Inter non perdeva così tante partite (cinque) in avvio di campionato dal 2011-12 (sei). Era la stagione con Gasperini, Ranieri e Stramaccioni in panchina uno dopo l'altro: finì con un sesto posto. E pensare che nell'anno dello scudetto di Conte le sconfitte sono state tre in tutta la stagione di A e l'anno scorso con Inzaghi si è arrivati a quattro.