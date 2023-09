Tuttosport lo definisce uno "scherzo di Carnevali", quello con cui il Sassuolo ha inflitto all'Inter la prima sconfitta stagionale dopo cinque vittorie consecutive in campionato. Inzaghi temeva questa partita e per questo ha messo in campo la stessa formazione del derby con due soli cambi rispetto a Empoli. "Scelta che si è dimostrata fruttifera, almeno nel primo tempo, in cui l’Inter ha avuto il demerito di creare tanto gioco, tirando però pochissimo in porta - si legge -. Clamorosa, in tal senso, la differenza a destra, dove la fisicità di Dumfries e Thuram è stata un fattore determinante per mettere in crisi Viti e Viña. Il gol rompighiaccio non poteva che arrivare da quella zona del campo. Problema, per l’Inter, è che il Sassuolo - pure nei momenti di maggior difficoltà - non ha mai rinunciato a contrattaccare".

Sempre secondo il quotidiano, "una volta andata sott’acqua, l’Inter ha perso tranquillità e non è più riuscita a trovare le linee di gioco che avevano messo in crisi il Sassuolo nel primo tempo. Ci ha messo del suo pure Inzaghi che, togliendo quattro giocatori contemporaneamente, anziché dare una scossa alla squadra, l’ha costretta a una nuova fase di assestamento, non potendo - tra l’altro - più contare sugli strappi di Thuram, sostituito da Sanchez".