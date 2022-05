Nel Sassuolo a cui l'Inter si rifà per le speranze scudetto (ma prima deve battere la Sampdoria) continuano ad esserci tanti giocatori che piacciono in Viale della Liberazione. Tuttosport elenca in primis Gianluca Scamacca. Al di là di Dybala, "l’Inter sa che la prossima stagione avrà bisogno di un altro “9” per completare il proprio reparto offensivo", vista l'età di Dzeko. Per il suo centravanti, però, i neroverdi chiedono 40 milioni, forse anche 45 e a queste cifre non si andrà avanti.