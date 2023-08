Il West Ham non molla per Gianluca Scamacca e chiede 30 milioni di euro. Secondo Tuttosport, il club inglese potrebbe "accontentarsi di 25 più bonus in caso di prestito con obbligo di riscatto. Tagliata fuori la Roma, a stretto giro arriverà l'affondo dell'Inter per andare a dama. Il profilo è infatti apprezzato da tutti in nerazzurro, Inzaghi compreso e gli Hammers hanno individuato in Nzola un sostituto dell'azzurro.