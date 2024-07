Uno dei giocatori che sembrano in procinto di lasciare l'Inter è Martin Satriano. Viene da una buonissima stagione al Brest e, come si legge su Tuttosport, viene valutato attorno ai 10 milioni, che potrebbero essere scontati a 7-8. L'attaccante vuole sfruttare le amichevoli per mettersi in vetrina e magari convincere proprio il Brest a puntare ancora su di lui. I transalpini sono già convinti del talento del ragazzo, ma ritengono eccessiva la richiesta.

Ad oggi sono arrivati anche sondaggi da Valencia e Stoccarda, ma nulla di concreto, così come niente è avvenuto col Genoa che ad oggi in attacco ha le caselle già piene.