"Nel frattempo Satriano ha conquistato tutti, da Simone Inzaghi , che per la prima metà della stagione ’21-22 lo ha tenuto con sé in prima squadra, ai molti osservatori europei che lo hanno poi ammirato fra gennaio e maggio 2022 con la maglia del Brest in Ligue1 (4 gol in 15 partite). Non a caso, tolti Pinamonti e Casadei, poi ceduti anche per questo di bilancio, Satriano la scorsa estate è stato fra i giocatori nerazzurri più richiesti, ma l'Inter non ha voluto assolutamente perderne il controllo". E la scelta è stata di girarlo all'Empoli in prestito. E lo stesso canovaccio dovrebbe riproporsi anche il prossimo anno, in Italia o all'estero, in modo da dargli continuità in campo e riavere poi a Milano un giocatore pronto.