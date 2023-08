Alexis Sanchez sta per tornare a vestire la maglia dell'Inter. Il cileno è da ieri a Milano, svolgerà le visite mediche quest'oggi e firmerà il contratto con i nerazzurri. Sarà di nuovo in squadra dopo essere stato la terza punta nella formazione nerazzurra in cui spopolava la "LuLa".

Nel 2019, ricorda Tuttosport, ebbe un'annata complicata da un brutto infortunio in Cile-Colombia in autunno. "A proposito, il ko glielo procurò Cuadrado e adesso i due saranno compagni di squadra come per altro già accaduto nel biennio '09-11 all'Udinese - riporta il quotidiano - Si è proposto lui all’Inter, sa quale sarà il suo ruolo, ma farà di tutto per convincere Inzaghi a dargli maggiori spazi, infortuni permettendo".