La Procura di Milano indaga su San Siro. Al momento senza ipotesi di reato, come ricorda Tuttosport, ma ci sono alcuni aspetti sulla possibile vendita dei terreni a Inter e Milan che non convincono gli inquirenti. Da novembre, inoltre, è aperto un fascicolo presso la Procura della Corte dei Conti.

In particolare i fari sono puntati sulla valutazione da 73 milioni di euro per lo stadio e 124 per le zone limitrofe fatta dall'Agenzia delle Entrate. Cifre ribassate, per obsolescenza dell'impianto e condizioni dell'area. Dall'altro lato c'è anche la questione delle volumetrie. Viene infatti considerata nel Docfap dei club anche la fermata della M5, che non può passare in mano privata, ma che inciderebbe sul rispetto delle proporzioni dettate dalle regole urbanistiche.

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, se l'è cavata con una battuta in merito alla valutazione dell’Agenzia delle Entrate: "Non so a chi potessimo chiederla, forse alla Nasa".