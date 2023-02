"Se il Milan deciderà di costruire il nuovo stadio in un’area privata diversa da quella di San Siro, anche l’Inter lascerà l’attuale impianto". Lo scrive stamane Tuttosport, che non ha dubbi sulla volontà del club nerazzurro circa il nuovo impianto: nessuno resterà al Meazza. Nemmeno l'Inter, pure nel caso in cui i cugini decidessero di traslocare in altra zona: 8 anni di attesa - 5 di coabitazione più 3 per l'ammodernamento - sarebbero troppi.