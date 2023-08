Il caso Samardzic si è concluso con un nulla di fatto e il ritorno all'Udinese, ma la coda polemica che ne è derivata ha messo l'uno contro l'altro i vari rappresentanti dell'entourage, da papà Mladen a Rafaela Pimenta.

Oggi Tuttosport, nel ricostruire la vicenda, pone tre domande al padre-agente del giocatore: "Appurato che Pimenta non avesse la procura scritta di Samardzic, esisterebbe però un accordo scritto tra l’agente e il padre di Samardzic per la divisione al 50% delle commissioni dell’affare. Lo scorso 20 giugno, proprio alla presentazione dell’edizione 2023 del premio del nostro giornale, l'European Golden Boy, Pimenta aveva ufficialmente dichiarato come stesse lavorando per il futuro del centrocampista dell’Udinese. Allora perché non venne fatta alcuna smentita dalla L1OS? Seconda domanda: per quale motivo erano state autorizzate le visite di Lazar? Terza questione: se il problema non erano i soldi, perché papà Madlen e soci, non hanno semplicemente siglato l’intesa trovata da Pimenta?".