L'Inter tenta la strada del ricorso contro la squalifica di Romelu Lukaku nell'andata delle semifinali di Coppa Italia. In Italia e nel mondo molti hanno esultato come il belga in segno di solidarietà per quanto accaduto all'Allianz Stadium. "Anche questa ondata globale ha convinto l’Inter, che accettò senza fare ricorso la chiusura della curva dopo la squalifica per i buu a Koulibaly in Inter-Napoli del 26 dicembre 2018, dell’opportunità di fare ricorso per ottenere un risultato importante contro il razzismo - si legge su Tuttosport - Il pre-ricorso era stato effettuato all’indomani dell’andata a Torino per avere gli atti federali e valutare la fattibilità dell’appello. Quindi la decisione non è da mettere in relazione alla sospensione della squalifica della curva della Juventus, ufficializzata venerdì dalla Figc. Gli atti ricevuti dalla Procura federale chiariscono che Massa ha estratto il secondo cartellino giallo esclusivamente per l’esultanza, senza alcuna relazione al successivo diverbio con Cuadrado. Questa motivazione può favorire il successo del ricorso".