La scadenza per il rinnovo di Lautaro Martinez l'ha data Piero Ausilio. Come riporta Tuttosport, i desiderata del giocatore e del club coincidono, le cifre ancora no. L'argentino spera in un'intesa da dieci milioni netti a stagione, l'offerta è di otto circa. Ci si potrebbe trovare a metà strada, ma come ha detto il ds l'obiettivo è arrivare a dama entro l'inizio della prossima stagione.

Il calciatore vorrebbe diventare una bandiera nerazzurra, ma anche massimizzare l'ingaggio affidandosi al lavoro dell'agente Alejandro Camano.