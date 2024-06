Si fa spazio l'ottimismo tra Simone Inzaghi e l'Inter per una soluzione positiva della trattativa sul rinnovo di contratto. Ne scrive oggi anche Tuttosport, secondo cui servirà comunque un terzo incontro dopo quello di ieri. Vanno ancora sistemati i dettagli rispetto ai nodi della scadenza (la proposta è allungare di un anno e la richiesta è arrivare a fine 2027) e dell'ingaggio (le modalità per far scattare i bonus).

Inzaghi, che già oggi è a 158 panchine con l'Inter, ha nel mirino Bersellini (207), Weisz (212) e Trapattoni (232). Allungando può provare a prenderli tutti, ma per la fumata bianca bisognerà attendere settimana prossima, perché domani Marotta sarà in Consiglio Federale e sabato Ausilio potrebbe volare in Germania per Italia-Albania. Rinviato quindi anche il vertice con Inzaghi per pianificare l'estate nerazzurra.