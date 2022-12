Tra le certezze dell'Inter in vista del ritorno in campionato tra circa un mese c'è Edin Dzeko . Il bosniaco, spiega Tuttosport , è l'unico attaccante della prima squadra presente nel ritiro di Malta : Lukaku e Martinez sono in Qatar , Correa sta smaltendo un'infiammazione al tendine d'Achille e tornerà a breve alla Pinetina .

"Mentre Lukaku e Correa, per motivi diversi, rappresentano due incognite per Inzaghi mentre, come sottolineato, Dzeko è la certezza - si legge -. Fa specie alla luce della carta d’identità che recita 36 anni abbondanti (il 17 marzo il bosniaco varcherà il traguardo dei 37), però deve essere l’aria di Milano a fare bene ai bomber “stagionati”, visto quanto sta combinando al Mondiale Olivier Giroud che è suo coetaneo. Entrambi sono in scadenza di contratto ma - a meno di ribaltoni al momento non previsti - il loro futuro sarà sempre a San Siro".

Con il bosniaco, l'appuntamento è alla fine del mercato di gennaio per parlare del rinnovo. La punta avrebbe rimesso nel cassetto l'idea di chiudere nella MLS e al momento l'unico ostacolo pare essere lo stipendio alto.