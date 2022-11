Le parole di Beppe Marotta pronunciate ieri alla presentazione dell'ultimo libro di Marco Bellinazzo fanno capire che non tutti avranno sul tavolo una proposta di rinnovo. Tuttosport prova a capire chi possono essere i profili per i quali si muoverà il club e quelli che verranno messi da parte. "A differenza di Skriniar, sono lontani dal rinnovo De Vrij, Gagliardini oltre, naturalmente, a Dalbert. Porte aperte invece per Dzeko, Darmian e Handanovic", riporta il quotidiano.