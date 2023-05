Tutti i giocatori in scadenza di contratto verranno valutati solo a stagione terminata. Vale per Edin Dzeko, come per tutti gli altri giocatori in bilico. "Con l’Inter nuovamente qualificata alla prossima edizione del torneo più importante d’Europa a livello per club, ci sarà un cospicuo budget da poter investire nei rinnovi di alcuni calciatori, Dzeko compreso - scrive Tuttosport - Qualora invece l’obiettivo venisse fallito, sarebbe semplicemente impossibile per le casse della società di Viale della Liberazione sostenere ricchi salari, soprattutto per quei calciatori che per motivazioni differenti, non potranno più essere considerati titolarissimi, come il bosniaco".

Il bosniaco vuole rimanere e il club tenerlo. Si ragionerà, da parte della dirigenza, su un ingaggio a cifre inferiori, ma le sensazioni restano positive. La soluzione MLS per ora non lo convince. Come per Dzeko, il discorso vale allo stesso modo per De Vrij, ma bisognerà affrontare anche i rinnovi di Bastoni e Calhanoglu in scadenza nel 2024. Il turco ha già un accordo in parola per 6 milioni di euro più bonus, l'azzurro non ancora e ci sono Psg e City alla finestra, oltre alla Juventus. Terminerà tra un anno anche il contratto di Mkhitaryan, se giocherà così anche la prossima stagione si ragionerà certamente per una permanenza.