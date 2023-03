"L’Inter lo segue da tempo - il vice ds Baccin lo ha visionato dal vivo nel viaggio fatto in Sudamerica a fine ottobre - e in particolare ha approfondito le valutazioni sulle sue prestazioni nel 2022, ovvero da quando nel Tigre ha iniziato a giocare con lui Colidio", si legge su Tuttosport. Proprio Colidio, di proprietà del club nerazzurro, è in prestito agli argentini dove è rinato. "L'Inter sfrutterà la “rinascita” di Colidio per fare cassa e fra le squadre che vorrebbero prenderlo c’è ovviamente proprio il Tigre. E chissà che proprio Colidio non possa essere una carta da giocare nell’eventuale trattativa per Retegui, già valutato intorno ai 25 milioni (e Colidio per l’Inter ne vale ben più di 10)".

Il padre di Retegui e i suoi agenti rimarranno in Europa dopo le gare con la Nazionale proprio per parlare con i club che potrebbero essere interessati.