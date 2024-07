Dopo aver definito in sede nerazzurra il passaggio in prestito alla Sampdoria di Akinsanmiro, l'intermediario Crescenzo Cecere ha parlato con la dirigenza dell'Inter anche di Agoumè e Radu.

Secondo quanto confermato da Tuttosport, sul centrocampista francese non si registrano particolari novità. Sul portiere invece si sta muovendo qualcosa dalla Francia, così come per Filip Stankovic. Sul figlio d'arte, l'unico non convocato per il ritiro di Appiano da Inzaghi, non c'è solo il Venezia ma anche il Nantes.